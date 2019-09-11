Владимир Спиваков отмечает 75-летие

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Владимир Спиваков заслужил безусловный авторитет среди коллег не только музыкальным гением, которому рукоплещут лучшие концертные площадки от Нью-Йорка до Токио, но и талантом дружить, неравнодушием и чуткостью. Такое мнение ТАСС в канун юбилея маэстро высказали его друзья и коллеги, известные исполнители и артисты.

Народный артист СССР, дирижер и скрипач, руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" в четверг отмечает 75-летие.

"Спиваков - это человек планетарного масштаба, и не сказать ему об этом в день его рождения было бы неправильным", - заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Международная слава Спивакова началась еще во времена учебы в Московской консерватории, в 1960-х годах, с успешных выступлений на престижных смотрах, включая конкурсы имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже (1965), имени Паганини в Генуе (1967), в канадском Монреале (1969). Выступая в качестве солиста и дирижера с коллективами разных стран, а также возглавляя музыкальный фестиваль во французском Кольмаре и оркестр "Виртуозы Москвы" (резидент Испании в 1990-х годах), Спиваков построил один из важных мостов между российской и мировой сценами.

"Он удивительный человек, соединяющий в себе самые разнообразные таланты, - продолжил Швыдкой. - Он выдающийся скрипач, очень яркий и глубокий дирижер, замечательно образованный человек, который может без остановки цитировать стихи самых разных авторов. Человек, обладающий очень тонким педагогическим даром. Все это позволило ему снискать славу не только в России, но и за рубежом".

Молод душой

Народный артист России Денис Мацуев подчеркнул, что Спиваков относится к тем личностям, "которые при всей солидности положения и опыта остаются молодыми душой и телом". "С Владимиром Теодоровичем Спиваковым мы дружим уже 20 лет, - поделился пианист. - Это абсолютно уникальный человек и музыкант, который находится в феноменальной форме, творческой и спортивной".

В своем блоге Мацуев недавно опубликовал занятия Спивакова с гантелями. Не все поклонники классической музыки знают, что маэстро имеет второй разряд по боксу. "Благодаря этой закалке и спортивному упорству, все, кто видит маэстро после концертов, отмечают с восхищением то, в какой прекрасной физической и душевной форме он находится", - заметил Мацуев.

Готов прийти на помощь

Все, кто знаком со Спиваковым, отмечают его работу с молодежью и гуманитарную деятельность. В мае 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС "Виртуозы Москвы" приехали на фестиваль "Киевская весна". Вместе с оркестром маэстро давал концерты в Армении после землетрясения 1988 года. В 1994 году организовал Международный благотворительный фонд, который оказывает помощь детям.

"Володя - настоящий друг, - подчеркнул художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. - Он всегда участвовал в благотворительных акциях фонда "Артист", мы вместе сделали не один концерт, средства от которых шли и в его фонд. А еще он развивает молодые таланты, и не только развивает, он их поддерживает, следит за тем, как складывается их судьба. Низкий ему за это поклон".

Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский напомнил, что Спиваков выступил одним из инициаторов и возглавил наблюдательный совет проекта мэра столицы "Искусство детям". "В рамках этого беспрецедентного проекта уже отремонтированы и обновлены 113 московских художественных школ, в которых учатся десятки тысяч детей. Для них приобретено более 5 тыс. инструментов, только одних роялей 805. Большое спасибо Владимиру Теодоровичу за личный вклад - подаренные ребятам концертные рояли", - отметил он.

Большой артист

Но главной, конечно, остается сцена и слушатель, для которого Спиваков записал более 40 компакт-дисков с музыкальными произведениями различных стилей и эпох. "Он большой артист, я его за это люблю и желаю ему здоровья и сил. Мы сейчас выбирали дату нового концерта, и он с трудом выбрал одно свободное число, у него все расписано", - рассказал Миронов.

"Для меня огромное счастье, что я живу с ним в одно время, что могу петь с ним и быть на одной сцене, - сказала оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава. - У нас за плечами множество совместных концертов, туров по всему миру и душевная, многолетняя дружба. Маэстро Спиваков для меня безусловный авторитет и пример".

Лауреат Государственной премии СССР (1989 год), Государственной премии РФ (2011), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО", в честь которого названа одна из малых планет, в свой юбилей решил избежать публичности и отказался от всех интервью, но все же официальное празднование проведет, как и полагается, на сцене. В Московском международном Доме музыки, который маэстро основал и возглавляет, 28 сентября состоится вечер "Автопортрет" с участием НФОР и знаменитых солистов, имена которых пока держатся в секрете. Режиссерами концерта выступают Кирилл Серебренников и Марина Брусникина.

Ближайшие же концерты маэстро даст в российских регионах: 14 и 15 сентября выйдет на сцену Оренбургской областной филармонии в рамках фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", а затем выступит в Уфе. 23 сентября вместе с НФОР и Денисом Мацуевым он откроет сезон Дома музыки в Москве.

"Каждый концерт с маэстро Спиваковым - это огромное удовольствие и безграничные возможности для импровизации, - признался Мацуев. - И сам Владимир Теодорович как человек близок мне по духу, чем я бесконечно дорожу. Так что, браво, Спиваков! Так держать! И, конечно, самое важное в жизни любого артиста: желаю еще много-много лет жизни на сцене".