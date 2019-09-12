Режиссер Оганесян выбрал для съемок город Прохладный в КБР за сходство с Вавилоном

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Режиссер Эдуард Оганесян, который снимает сейчас в городе Прохладный (Кабардино-Балкария) и в ближайших населенных пунктах республики свой новый сериал "Чики", выбрал этот город для работы над фильмом за его самобытность и мультикультурность.

"Я написал сценарий и привез группу в эти места, которые мы называем "Вавилон". Не знаю, где еще собрано и переплетено такое количество культур и национальностей, которые спокойно и дружно живут бок о бок, каждый народ со своей интересной и самобытной историей. Эти поля, озера, создают невероятную атмосферу, мы каждый вечер любуемся красочными закатами, тут просто необходимо снимать кино," - сказал Оганесян ТАСС.

По словам режиссера, "Чики" - это история о том, как четыре молодые девушки хотят и пытаются исправить свою жизнь. "Каждый человек имеет право на ошибки, на осознание и их исправление. Каждый достоин помощи и любви ближнего, а не осуждения", - пояснил он.

Оганесян отметил, что на съемках группе помогает местное население. "Жители города Прохладный нам всячески помогают. Большое количество местных жителей работают в составе съемочной группы, снимаются в массовых сценах и даже в эпизодах. Изредка встречаются неприятные высказывания на тему сюжета сериала, особенно после инцидента с выстрелами, но их совсем не много. Но это все от незнания того, о чем на самом деле сериал, в любом случае мы в большей степени ощущаем поддержку местного населения, так как снимаем во многих частных локациях, на улицах города," - рассказал собеседник агентства.

Об инциденте

Режиссер подчеркнул, что произошедшая неделю назад ситуация, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе, никак не связана со сценарием и съемками фильма. "А те негативные высказывания от некоторых людей, которые есть, к большому сожалению, связаны с тем, что ситуация в ряде СМИ была подана превратно. Человек был не в курсе нашего сценария, он не был настроен против нашей группы или конкретно кого-то, он просто был очень сильно пьян, да он стрелял, но он не стрелял по людям, никто из актеров не пострадал. Ирины Горбачевой на площадке в этот день не было, как говорилось в ряде публикаций, мы все живы, здоровы и продолжаем работать", - пояснил он.

На следующий день после инцидента, по словам Оганесяна, к съемочной группе приехали представители местной администрации, блогеры и просто местные жители, которые извинились за поведение стрелявшего мужчины. "Они пришли к нам с ансамблем казачьего хора, девушкам вручили шары, цветы и устно извинились за поведение этого неадекватного человека. В большей мере эта ситуация вызвала поддержку местного населения. Мы же в свою очередь, хотим сказать всем жителям огромное спасибо за ваше понимание, за помощь и за гостеприимство", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе МВД республики 4 сентября сообщили, что в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Свободы в городе Прохладный. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе. Как отмечалось, пострадавших в результате инцидента не было. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательства.