Путин поздравил Спивакова с юбилеем

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Выдающийся музыкант и дирижер, своим непревзойденным мастерством Вы покорили лучшие сценические площадки мира, - подчеркнул президент. - Знатоки и любители искусства высоко ценят Ваш талант, подвижническое служение избранному делу". "Важно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Спиваков обладает уникальным даром педагога и наставника, искренне заботится о сохранении и развитии традиций отечественной культуры.

Владимир Спиваков - народный артист СССР, дирижер и скрипач, руководитель Национального филармонического оркестра России (НФОР) и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" в четверг отмечает 75-летие.