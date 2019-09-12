Третьяковка в 2020 году покажет выставку "Это было навсегда" о 70-80-х годах ХХ века

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея представит в 2020 году выставку, посвященную эпохе, которую принято называть периодом застоя. Экспозиция получит название "Это было навсегда" и станет второй частью трилогии, первой частью которой стала "Оттепель", а заключительная будет посвящена периоду Перестройки, рассказала ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Очень интересным будет будущий год - мы открываем в марте выставку, которую мы задумали после выставки "Оттепель". Это выставка, посвященная следующему историческому периоду - 70-80-м годам, периоду, который принято называть эпохой застоя. Но на самом деле идея этой выставки состоит как раз в обратном - показать невероятную интенсивность интеллектуальной, духовной жизни этого времени и ее невероятную двойственность", - сообщила Трегулова.

По ее словам, было непросто найти название для этой выставки. "Наконец, мы остановились на следующем - "Это было навсегда". Действительно, казалось, что это будет навсегда, что этому не будет конца. Но конец наступил, и это был конец 80-х годов", - сказала Трегулова.

Этот проект, по ее словам, позволит начать работу над заключительной частью трилогии, посвященной эпохе Перестройки. "С этим материалом, наверное, будет работать сложнее, - потому что еще не столь велика временная дистанция. А по так называемому "застою", по 70-80-м годам мы действительно понимаем, что прошло уже достаточно времени для того, чтобы мы могли свободно и без каких-то предвзятых мнений и предвзятых точек зрения анализировать этот период и видеть в нем то, что интересно современному глазу, и то, что этот период внес в историю отечественной культуры", - сказала Трегулова.

"Жизнь внутри жизни"

Выставка "Это было навсегда" будет построена таким образом, что зритель увидит официальное и неофициальное искусство того времени, причем неофициальное - не в противовес официальной линии, а в противопоставление внешнему ходу вещей, как отражение невероятно глубокой внутренней жизни.

"Одними из главных художников становятся, в том числе Илья Кабаков и Эрик Булатов. И концепция жизни "внутри жизни", в шкафу, в изолированности от того, что происходит вокруг. С другой стороны - мы покажем то, как художники через обращение к прошлому свидетельствовали о своем нежелании фиксировать сиюминутность по заказу. Здесь речь пойдет о таких интереснейших художниках как Наталья Нестерова или Татьяна Назаренко, и многих других, которые не столь известны, и сегодня их помнят только те, кто помнит выставки тех лет", - отметила директор Третьяковки.

Трегулова отметила, что у выставки очень сложная, разветвленная разработанная концепция. "Создавал ее тот же коллектив, что делал "Оттепель". Она демонстрирует невероятную неоднозначность этого времени и показывает, в общем, корни и зародыши того, что потом просто в невероятно сжатые сроки выстрелило в эпоху Перестройки", - сказала Трегулова.

Современное искусство Индии

Весной-летом 2020 года в Третьяковской галерее также пройдет выставка, посвященная индийскому искусству. "Это первый показ современного индийского искусства в России, причем показ масштабнейший. Выставка будет размещаться в западном крыле - в том пространстве, где сейчас размещается выставка "Свободный полет", и будет включать произведения важнейших, крупнейших индийских художников", - рассказала Трегулова.

Она напомнила, что в основном проекте Венецианской биеннале этого года одними из самых ярких работ были именно произведения художников из Индии - в частности, художника Субодха Гупта. "Мы очень надеемся, что несколько из представленных на Венецианской биеннале инсталляций, в том числе и тех, которые были представлены в Индийском павильоне, смогут быть привезены в Москву. И очень рассчитываем на то, что в выставке будут участвовать не только частные музеи Индии, но и что мы сможем привлечь к участию наших партнеров по многим другим проектам, ведущие музеи современного искусства в Европе, чтобы представить какие-то принципиальные, важнейшие работы", - добавила Трегулова.