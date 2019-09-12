Швыдкой: новые доказательства укрепили позицию музеев Крыма по делу о скифском золоте

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новые доказательства принадлежности коллекции скифского золота музеям Крыма укрепляют их позицию в Апелляционном суде Амстердама. Такое мнение высказал журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Эти доказательства, естественно, укрепляют позицию крымских музеев. А дальше - как решит нидерландский суд", - сказал Швыдкой, отметив, что сам факт, что разбирательство затягивается, оставляет шансы российской стороне.

Накануне музеи Крыма предоставили в Апелляционный суд Амстердама дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота. Речь идет о документах - актах поступлений находок в музеи за все периоды, а также о фотографиях за период примерно с конца 1940-х годов и довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно и на полуострове активно работали археологические экспедиции.

Ситуация со скифским золотом

Экспонаты из Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический" использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Всего на временную выставку было вывезено более 2 тыс. предметов.

Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, вернул Украине экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, но приостановил процедуру передачи ценностей в крымские музеи до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами, и заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия.