Третьяковка за минувший сезон провела 29 выставок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея провела на своей площадке 29 выставок за минувший сезон. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы сделали огромное количество выставок в самой Третьяковской галерее - 29. Трудно даже представить, как оказалось возможным все это поднять, притом что многие из этих проектов оказались очень сложными. Хочу перечислить некоторые из них - выставка Репина, которая закончилась 18 августа с рекордным показателем посещаемости: это 601 298 человек", - сказала Трегулова.

Галерея провела 18 зарубежных выставок и предоставила свои произведения для 48 выставок на других площадках.

Сезон длился с августа 2018 по сентябрь 2019 года. Также директор галереи упомянула первую в России выставку Эдварда Мунка, которую посетили более 215 тыс. человек.

Среди других проектов прошлого сезона - выставка Архипа Куинджи, Ильи и Эмилии Кабаковых, Михаила Ларионова и других художников.