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Третьяковка за минувший сезон провела 29 выставок

По словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, многие из этих проектов оказались очень сложными
Генеральный директор Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея" Зельфира Трегулова Сергей Карпухин/ТАСС
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Генеральный директор Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея" Зельфира Трегулова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея провела на своей площадке 29 выставок за минувший сезон. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы сделали огромное количество выставок в самой Третьяковской галерее - 29. Трудно даже представить, как оказалось возможным все это поднять, притом что многие из этих проектов оказались очень сложными. Хочу перечислить некоторые из них - выставка Репина, которая закончилась 18 августа с рекордным показателем посещаемости: это 601 298 человек", - сказала Трегулова.

Галерея провела 18 зарубежных выставок и предоставила свои произведения для 48 выставок на других площадках.

Сезон длился с августа 2018 по сентябрь 2019 года. Также директор галереи упомянула первую в России выставку Эдварда Мунка, которую посетили более 215 тыс. человек.

Среди других проектов прошлого сезона - выставка Архипа Куинджи, Ильи и Эмилии Кабаковых, Михаила Ларионова и других художников.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
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