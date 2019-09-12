Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг директор галереи Зельфира Трегулова.

"Буквально полчаса назад мы начали предварительную продажу билетов на выставку Поленова онлайн и в кассах", - сказала Трегулова и призвала всех покупать билеты заранее.

Экспозиция объединит более 150 произведений художника. Будут представлены и пейзажи, и картины на евангельские сюжеты. В частности, посетители увидят полотно "Христос и грешница" из коллекции Русского музея.

Василий Поленов родился в 1844 году в Санкт-Петербурге. Окончил Академию художеств, в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме "О значении искусства в его применении к ремеслам". В этом же году Поленов получил высшую награду - Большую золотую медаль - за картину "Воскрешение дочери Иаира". Эту же тему готовил его сокурсник Илья Репин, он тоже стал медалистом.

Поленов много путешествовал по Европе, изучая разные школы и стили живописи и посещая множество музеев и картинных галерей. Художник долго искал свое направление - и уже в зрелом возрасте обрел известность как пейзажист и мастер жанровой живописи. Среди его работ - "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Разлив на Оке". Его картину "Христос и грешница" приобрел для своей коллекции император Александр III.