Фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Ельце Липецкой области 20 и 21 сентября

ЛИПЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный событийный фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Ельце Липецкой области 21 и 22 сентября. Площадки фестиваля будут работать в городском и детском парках, а также на одной из улиц, сообщил журналистам в четверг временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Организаторы готовят развлечения на любой вкус: мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы", - сказал Артамонов.

По его словам, фестиваль будет очень атмосферным. "Известно, что Бунин любил Елец, воспевал этот город в своих произведениях. Наша задача сегодня - сохранить память о великом писателе. В следующем году именно Елец станет основным российским городом, где пройдут торжества, посвященные юбилею нобелевского лауреата", - уточнил врио главы региона.

Фестиваль "Антоновские яблоки" в 2015 году стал обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award, в 2017 году вошел в десятку лучших событий осени.

Елец основан в 1146 году. Он является вторым по числу жителей городом Липецкой области. В Липецке проживают более 510 тыс. человек, в Ельце - почти 106 тыс. человек.