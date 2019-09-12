Опера Штутгарта готова продолжить работу с Кириллом Серебренниковым

БЕРЛИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Опера германского Штутгарта рада сообщениям о снятии с режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде и готова продолжить с ним работу над постановкой "Гензель и Гретель". Об этом заявил в четверг директор театра Виктор Шонер в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

"Мы испытываем облегчение в свете сообщений из Москвы и радуемся от всего сердца вместе с Кириллом Сереберенниковым. Что касается "Гензель и Гретель", наше предложение о продолжении работы над не доведенной до конца постановкой сохраняется", - отметил Шонер. "Но и сверх того, мы поддерживаем интенсивный контакт с ним", - сообщил директор театра.

Накануне Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело "Седьмой студии" Серебренникова генеральному прокурору на доследование для устранения нарушений в обвинительном заключении. Тем же постановлением суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для всех фигурантов дела.