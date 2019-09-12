Выставка портретов XVIII-XIX веков из коллекции Третьяковской галереи открылась в Туле

ТАСС, 12 сентября. Выставка "Русский портрет XVIII - первой половины XIX века", собранная из коллекции Третьяковской галереи, открылась в Туле, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Экспозиция из 25 полотен будет открыта до 30 ноября.

"В Тульском музее изобразительных искусств (ТМИИ) состоялась торжественная церемония открытия выставки "Живопись из Государственной Третьяковской галереи. Русский портрет XVIII - первой половины XIX века". Выставка, состоящая из 25 работ, познакомит гостей музея с портретами разных жанров. Выставка продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.

Часть портретной коллекции Третьяковской галереи, охватывающая период с 1745 по 1850 год, в Туле выставляется впервые. Мероприятие приурочено к 100-летию ТМИИ. В экспозицию вошли картины Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Федера Рокотова и других, отметили в пресс-службе. Самым ранним произведением выставки считается "Портрет Акинфия Никитича Демидова", написанный придворным живописцем императрицы Елизаветы Петровны Георгом Гроотом в 1745 году.

"На целых два с половиной месяца Третьяковская галерея станет для жителей Тульской области ближе. Благодаря своей высокой художественной ценности ее экспозиция дает возможность проводить обменные выставки и в целом укреплять отношения с музейным сообществом страны и мира", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Тульской области Ольгу Гремякову.