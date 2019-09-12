В Лондоне прошел концерт юных исполнителей РФ и Британии, приуроченный к юбилею Спивакова

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Концерт юных российских и британских исполнителей классической музыки, приуроченный к юбилею народного артиста СССР Владимира Спивакова, прошел в четверг в британской столице. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала организатор концерта, направленного на поддержку юных талантов, глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

"Символично, что концерт проводится одновременно с началом турне по России и Великобритании фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича, также состоящего из молодых британских и российских исполнителей. Я очень рада, что такие проекты продолжают существовать и радовать как российских, так и британских любителей музыки", - сказала она.

В концерте приняли участие Меган Кларк (виолончель), Лукас Дик (кларнет), Владимир Круглов (гобой), Келвин Люнг (пианино), Елизавета Малышева (скрипка) и Егор Сидоров (фортепьяно). Юные музыканты исполнили произведения Клода Дебюсси, Роберта Шумана, Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других композиторов.

Концерт, который провел в историческом особняке в районе Кенсингтон российско-британский благотворительный фонд "Арт-линия" совместно с британским благотворительным фондом ArtforLiving, организован при содействии Российско-британской торговой палаты.

"Это первый концерт из цикла поддержки юных талантов из России и Великобритании, но далеко не первый в более чем 10-летней истории Фонда", - заявила руководитель музыкальных программ "Арт-линии" Татьяна Малышева. "Время проведения этого концерта выбрано не случайно. 12 сентября - юбилей Владимира Спивакова - выдающегося музыканта, с Фондом которого мы давно и плодотворно сотрудничаем", - добавила она, пожелав маэстро, который отмечает в четверг 75-летний юбилей "здоровья и творческого долголетия".