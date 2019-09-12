Фестиваль израильского кино открылся в московском кинотеатре "Пионер"

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Восемнадцатый фестиваль израильского кино начался в четверг в московском кинотеатре "Пионер" с показа драмы Ави Нешера и Йонатана Мордехая об отношениях отцов и детей "Другая история".

"Каждый год Израиль "угощает" Москву прекрасными фильмами, которые не выйдут в российском прокате. На этом фестивале представлены картины на любой вкус", - рассказал ТАСС на церемонии открытия президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

По его словам, лента, которая была показана на открытии киносмотра, затрагивает проблемы поколений, религии и иные острые социальные проблемы. "Эти фильмы открывают зрителям страну. Это и Израиль еврейский, и арабский, и христианский", - отметил собеседник агентства.

"Для "Пионера" это огромная честь. Мы принимаем фестиваль израильского кино, которое с каждым годом становится все лучше и лучше, интереснее и интереснее", - рассказала в свою очередь агентству директор "Пионера" Мэри Назари.

Она подчеркнула, что особенностью израильских фильмов является "честность, с которой режиссеры разговаривает с публикой".

Атташе по культуре посольства Израиля в России Яна Котляр-Галь в беседе с корр. ТАСС отметила, что фильмы из Израиля часто получают призы на международных кинофестивалях, "а израильские сериалы становятся все более востребованными во всем мире".

"Надеюсь, что благодаря фильмам, вошедшим в программу киносмотра, современная жизнь Израиля будет понятнее и ближе российскому зрителю, и это станет важным вкладом в развитие культурных связей между нашими странами", - подчеркнула она.

Программа фестиваля

На фестивале столичные зрители, в частности, увидят два фильма, посвященных проблемам женщин. Лента "Работающая женщина" расскажет про борьбу главной героини с харрасментом на работе. Второй фильм под названием "Миссис Джи" - байопик о жизни модельера Леи Готтлиб.

Специальным событием станет ночной показ нового израильского мини-сериала "Стокгольм", снятого в жанре черной комедии. Сюжет сериала разворачивается вокруг смерти выдающегося экономиста, открытие которого претендует на Нобелевскую премию.

Как пояснили организаторы, в рамках кинофорума также пройдут дискуссии и встречи с деятелями культуры, посвященные проблемам, затрагиваемым в картинах.

Завершится киносмотр 15 сентября.

В новость была внесена правка (13 сентября, 00:57 мск) - передается с уточнением порядкового номера фестиваля.