Фестиваль российского кино "Короткие встречи" начинается в Мюнхене

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль российских фильмов "Короткие встречи" открывается в Музее кино в Мюнхене. Мероприятие проходит под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны", сообщается в пятницу на сайте Министерства культуры РФ.

"С 13 сентября по 17 декабря 2019 года в Мюнхенском музее кино под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны" пройдет фестиваль российского кино "Короткие встречи". Фестиваль откроется циклом "Советский экспрессионизм". В программе - десять фильмов, созданных под влиянием или в диалоге с немецким экспрессионизмом", - говорится в публикации.

"Мы постарались представить фильмы всех эпох, направлений и даже жанров (существовали, например, и экспрессионистские комедии), причем работы канонические соседствуют с вещами маргинальными. Надеемся, что это поможет создать максимально объемную картину", - цитирует пресс-служба Минкультуры куратора программы, историка кино Петра Багрова.

На открытии фестиваля 13 сентября в Мюнхене будет показан фильм "Каин и Артем" (1929) Павла Петрова-Бытова по одноименному рассказу Максима Горького. Картину представит киновед Олег Ковалов, автор многочисленных статей и книг по теории и истории кино.

В программу "Советский экспрессионизм" вошли картины "Обломок империи" Фридриха Эрмлера, "Государственный чиновник" Ивана Пырьева, "Рваные башмаки" Маргариты Барской и другие. Фильмами второй части программы стали: "Короткие встречи" Киры Муратовой, "Осень" Андрея Смирнова, "Жена ушла" Динары Асановой, "Несколько интервью по личным вопросам" Ланы Гогоберидзе и "Осенний марафон" Георгия Данелии.

Фестиваль российского кино "Короткие встречи" проходит в Германии с 21 августа по 17 декабря в четырех немецких городах: Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Бонне. Фестиваль знакомит публику Германии с многообразием советского и российского кинематографа.