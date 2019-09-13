СМИ: к "Игре престолов" снимают еще один приквел

Компания HBO запустила производство пилотной серии для еще одного приквела к "Игре престолов". Как отмечает портал Variety со ссылкой на свои источники, картину снимут по книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

"Над предполагаемым пилотом работает сам Джордж Мартин и продюсер Райан Кондал, известный по сериалу "Клон". Действие будет происходит за 300 лет до событий оригинального сериала", - отмечает портал.

В книге "Пламя и кровь" рассказывается о предыдущих королях Таргариенах, таких как Эйгон Завоеватель, который захватил большую часть Вестероса, и Эйгон III Таргариен по прозвищу "Драконья Погибель" - отец Дейрона Первого и Бейлора Благословенного. Также книга повествует о Танце драконов - борьбе за власть между династией Таргариенов. Именно тогда в последний раз во вселенной Мартина драконы активно участвовали в сражениях.

Variety отмечает, что в HBO отказались комментировать эту информацию, а сам Мартин однажды намекнул в своем блоге, что одна из серий приквелов будет на основе "Пламени и крови". Ранее писатель также раскрыл детали картины "Долгая ночь", события которой предшествуют сюжету "Игры престолов".

Сериал HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Всего сериал состоит из восьми сезонов. Заключительная серия вышла 19 мая 2019 года, в день выхода ее посмотрели 19,3 млн человек.