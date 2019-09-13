Кинозал откроется в адыгском селе в 2020 году по нацпроекту

МАЙКОП, 13 сентября. /ТАСС/. В следующем году в станице Ханской под Майкопом в рамках нацпроекта откроют кинозал. Об этом в пятницу сообщила ТАСС первый замминистра культуры республики Ольга Гавшина.

"В станице Ханская в будущем году благодаря региональному проекту "Культурная среда" (нацпроект "Культура") появится современный кинозал. Цель проекта - создание условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек", - сказала Гавшина.

На открытие кинозала направят порядка 5 млн рублей. Федеральные средства выделяются при условии, что показ российских фильмов в кинотеатре составит не менее 50% от общего репертуара кинолент, уточнила Ольга Гавшина.

"Мы рассчитываем на создание по одному кинозалу на селе в год", - добавила замминистра культуры.

Нацпроект "Культура" состоит из трех проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.