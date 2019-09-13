Кинофестиваль и урбанистический форум пройдут на Неделях Северных стран в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Послание к человеку", конференция по сохранению деревянного зодчества, урбанистический фестиваль и экологические игры пройдут на юбилейном фестивале "Недели Северных стран", который открылся в пятницу в Санкт-Петербурге. О программе мероприятий организаторы фестиваля сообщили на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

"Я бы выделил из многообразия всех событий, конечно, международный кинофестиваль "Послание к человеку". Также пройдет урбанистический форум. В его повестке несколько мероприятий посвящены преобразованию прибрежных территорий городов, экологическим проблемам", - сказал заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков.

Кроме того, 3 октября откроется конференция по сохранению объектов исторического и культурного наследия, на которой участники обсудят проблематику сохранения объектов деревянного зодчества. Посол Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир анонсировала выставку исландского видеоарта в Музее истории фотографии "Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное".

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила сообщила, что в рамках фестиваля пройдут концерты и лекции, посвященные столетию со дня рождения финского оперного певца Кима Борга. "21 сентября отмечается всемирный день чистоты, и в этот день <…> пройдут "Чистые игры" - уборка городских территорий в игровой форме. Команда, которая соберет больше мусора или наиболее интересные артефакты, получит призы", - сказал генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен.

На "Неделях Северных стран" также пройдет фестиваль игрового кино, лекции и мастер-классы, посвященные детской литературе, форум по возобновляемой энергетике, иммерсивное шоу, концерт шведской фолк-группы Hamradun.

Международный фестиваль "Недели Северных стран" пройдет в 10-й раз с 13 сентября по 20 октября. В Санкт-Петербурге он проводится с 2010 года генеральными консульствами Швеции, Финляндии и Норвегии, посольствами Дании и Исландии в Москве, Институтом Финляндии и Датским институтом культуры при поддержке администрации Петербурга. В этом году он проходит под эгидой исландского председательства в Северном сотрудничестве.