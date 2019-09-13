Дирекция Петергофа может ввести ночной режим посещения музея в случае роста турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая не исключает ввода ночного режима посещения Большого дворца в период белых ночей в случае увеличения туристического потока и гарантии стабильного спроса на ночные экскурсии. Об этом она в пятницу сообщила на пресс-конференции.

По словам Кальницкой, Петергоф в этом году в очередной раз побил рекорд посещаемости, приняв уже 5,3 млн туристов с начала года. Дальнейшее увеличение туристического потока в Санкт-Петербурге, по ее словам, потребует совместной работы городской администрации, музеев и турфирм по оптимизации логистики и графика посещения достопримечательностей города.

"Надо обсуждать всем вместе. Куда-то люди поедут утром, куда-то днем, куда-то вечером. Даже ночью, в белые ночи может работать дворец, но это вопрос логистики. Я найду смотрителей, которые будут стоять в залах, но мне надо, чтобы они стояли не в пустом зале, чтобы кто-то туда приехал", - сказала она. В то же время, директор отметила, что ночной режим не будет вводиться на постоянной основе - это возможно в определенные дни.

Кальницкая считает, что многие музеи Санкт-Петербурга и пригородов работают на пределе возможностей по приему туристов. "Управление городом говорит о том, что надо повышать туристический поток. Да, надо, но есть огромные проблемы в Царском Селе, у нас это в меньшей степени, но "узким горлышком" у нас остается Большой дворец, который принимает максимум 7 тысяч человек в день - и больше не может. Действительно вопрос тяжелый, но здесь нет пути решения, кроме как разумно выстраивать логистику", - считает руководитель музея.

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 млн туристов. Порядка 40% посетителей - иностранцы, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире. Она состоит из 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке. Петергофские фонтаны превосходят версальские по обилию воды, высоте струй и длительности действия, при этом фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.