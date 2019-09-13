Фольклор, кухня и гостеприимство: Северный Кавказ и Болгария развивают деловые связи

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Латынина/. Лыжные курорты, изделия народных промыслов и мед от фермеров Ингушетии - представители регионов Северного Кавказа представили в Болгарии свой экспортный потенциал.

С 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре проходит фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии". В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель - наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.

Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгарии на 2019-2021 годы.

Интересы бизнеса

На фестивале в Бургасе состоялась выставка-презентация изделий народных художественных промыслов и продукции северокавказских производителей. Например, был представлен мед из Ингушетии. Его особенностью является экологичность, ведь собирают сладкий продукт в районах, где нет промышленных производств и посевных площадей, которые бы обрабатывали химикатами, рассказал ТАСС директор компании "Сладкий мир Ингушетии" Хусейн Буружев.

Семья Хусейна уже 35 лет занимается пчеловодством, земледелием и животноводством. С 2015 года продукция фермерского хозяйства представлена на внутреннем рынке. За сезон удается собрать от 15 до 35 т меда, но есть потенциал для увеличения объемов производства, поэтому владельцы фермы хотят выйти на экспорт и находятся в поисках партнеров. "Это наша первая поездка в Европу. Надеемся, что здесь сделаем мост в Европу, чтобы выйти на международный рынок", - говорит Хусейн.

Еще один производитель меда из Ингушетии - фермер Магомед Часыгов - готов увеличить производство до 200 т в сезон, чтобы делать поставки за рубеж. Сейчас его хозяйство собирает до 20 т меда в год с пасек, которые находятся в горной местности на высоте от 1 тыс. до 1,5 тыс. метров над уровнем моря. "Это дает нам возможность собирать экологически чистую продукцию, которую мы имеем возможность экспортировать в близлежащие страны. Сейчас мы свою продукцию реализуем в сети магазинов нашей республики и в соседние регионы", - говорит Магомед.

В расширении экспорта заинтересовано руководство единственного на Северном Кавказе предприятия по производству алюминиевых профилей. Завод существует с 2012 года и реализует продукцию в Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Германию. Сейчас собственники предприятия изучают возможности поставок в Болгарию. "Мощность нашего производства позволяет экспортировать продукцию еще в ряд стран. На данный момент мы производим около 6,5 тыс. т в год", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора ООО "РИАЛ" Мустафа Тумгоев.

Развитие туризма

Развитие сотрудничества в сфере туризма между Болгарией и Северным Кавказом тоже имеет большие перспективы, отмечают участники фестиваля. Как черноморским районам Болгарии, так и кавказским горным республикам есть что предложить туристу, и это открывает возможности для организации взаимного турпотока.

"Российские туристы любят Болгарию, здесь есть море. На Кавказе - горы, фольклор, кухня, гостеприимство, широкая душа. Поэтому любой болгарский турист, который приедет к вам в регион - на лыжах ли покататься, ансамбли ли народные посмотреть, кухню ли вашу отведать, он увезет с собой море впечатлений и только положительных. А представители ваших республик могут посетить в Болгарии курорты", - сказал на церемонии открытия фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.