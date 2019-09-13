Фольклор, кухня и гостеприимство: Северный Кавказ и Болгария развивают деловые связи

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Латынина/. Лыжные курорты, изделия народных промыслов и мед от фермеров Ингушетии - представители регионов Северного Кавказа представили в Болгарии свой экспортный потенциал.
С 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре проходит фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии". В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель - наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.
Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгарии на 2019-2021 годы.
Интересы бизнеса
На фестивале в Бургасе состоялась выставка-презентация изделий народных художественных промыслов и продукции северокавказских производителей. Например, был представлен мед из Ингушетии. Его особенностью является экологичность, ведь собирают сладкий продукт в районах, где нет промышленных производств и посевных площадей, которые бы обрабатывали химикатами, рассказал ТАСС директор компании "Сладкий мир Ингушетии" Хусейн Буружев.
Семья Хусейна уже 35 лет занимается пчеловодством, земледелием и животноводством. С 2015 года продукция фермерского хозяйства представлена на внутреннем рынке. За сезон удается собрать от 15 до 35 т меда, но есть потенциал для увеличения объемов производства, поэтому владельцы фермы хотят выйти на экспорт и находятся в поисках партнеров. "Это наша первая поездка в Европу. Надеемся, что здесь сделаем мост в Европу, чтобы выйти на международный рынок", - говорит Хусейн.
Еще один производитель меда из Ингушетии - фермер Магомед Часыгов - готов увеличить производство до 200 т в сезон, чтобы делать поставки за рубеж. Сейчас его хозяйство собирает до 20 т меда в год с пасек, которые находятся в горной местности на высоте от 1 тыс. до 1,5 тыс. метров над уровнем моря. "Это дает нам возможность собирать экологически чистую продукцию, которую мы имеем возможность экспортировать в близлежащие страны. Сейчас мы свою продукцию реализуем в сети магазинов нашей республики и в соседние регионы", - говорит Магомед.
В расширении экспорта заинтересовано руководство единственного на Северном Кавказе предприятия по производству алюминиевых профилей. Завод существует с 2012 года и реализует продукцию в Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Германию. Сейчас собственники предприятия изучают возможности поставок в Болгарию. "Мощность нашего производства позволяет экспортировать продукцию еще в ряд стран. На данный момент мы производим около 6,5 тыс. т в год", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора ООО "РИАЛ" Мустафа Тумгоев.
Развитие туризма
Развитие сотрудничества в сфере туризма между Болгарией и Северным Кавказом тоже имеет большие перспективы, отмечают участники фестиваля. Как черноморским районам Болгарии, так и кавказским горным республикам есть что предложить туристу, и это открывает возможности для организации взаимного турпотока.
"Российские туристы любят Болгарию, здесь есть море. На Кавказе - горы, фольклор, кухня, гостеприимство, широкая душа. Поэтому любой болгарский турист, который приедет к вам в регион - на лыжах ли покататься, ансамбли ли народные посмотреть, кухню ли вашу отведать, он увезет с собой море впечатлений и только положительных. А представители ваших республик могут посетить в Болгарии курорты", - сказал на церемонии открытия фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.
Заместитель генерального директора компании "Курорты Северного Кавказа" Мирзега Абдуселимов отметил, что северокавказские регионы готовы предложить болгарскому туристу интересный горнолыжный отдых, организованный на достойном уровне. Курорты Северного Кавказа сейчас модернизируются, там строятся новые канатные дороги и горнолыжные трассы. "Сегодня на Эльбрусе на высоте 4 км находится самая высокая зона катания в Европе, что позволяет нам продлевать сезон, в этом году у нас до середины июня люди катались. Особенности Эльбруса еще и в том, что это своего рода Мекка для альпинистов, поэтому у нас и летом на Эльбрусе большой поток со всего мира", - говорит Абдуселимов.
Энергия Кавказа
Власти болгарских регионов, познакомившись с потенциалом республик СКФО, выразили готовность сотрудничать в сфере туризма и культуры.
"Туризм - это основная отрасль развития Несебрского муниципалитета, все, что будет ее развивать, это будет хорошо. Кроме того, мы здесь делаем детские фестивали, и кавказские республики уже показали нам и лезгинку, и кабардинку. Я думаю, что культура будет одной из связей, которые надо между народами установить", - сказал ТАСС представитель мэрии города Несебр Злотим Чеушев.
Ведущие солисты и ансамбли северокавказских республик дали в Болгарии три концерта под открытым небом на Черноморском побережье. С аншлагом выступления прошли на сцене древнего амфитеатра в исторической части города Несебра. Около 1 тыс. зрителей пришли познакомиться с разнообразной и колоритной культурой народов Северного Кавказа, на территории которого проживают более 30 национальностей. Каждого исполнителя зрители провожали со сцены бурными аплодисментами, а после концерта делились друг с другом массой эмоций, а некоторые высказывали желание побывать на Кавказе.
На площадке фестиваля также состоялась дегустация блюд национальной кухни, ведь это одна из главных достопримечательной Северного Кавказа, и у кавказских регионов есть все шансы для развития гастрономического туризма.
"Теперь очень важно начать осуществление достигнутых соглашений, за которыми должен последовать рост числа туристов, приезжающих в горный край", - подвел итоги деловых встреч и культурной программы фестиваля генеральный директор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.