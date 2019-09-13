Фестиваль "Рок от гор" в Пятигорске станет ежегодным

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Рок от гор", который впервые пройдет в Пятигорске на Поляне песен 13 сентября, станет ежегодным. Об этом сообщил журналистам в пятницу организатор фестиваля, рок-музыкант Игорь Куприянов.

"Фестиваль "Рок от гор" решено сделать ежегодным, это мне подтвердил Александр Анатольевич Матовников полномочный представитель президента РФ в СКФО. Мы решили, что из регионов тоже будут выступать молодые группы перспективные помимо известных рок-коллективов, которые уже пользуются популярностью и известны в нашей стране. В этом году это будет металл-группа из Ставропольского края "Мист-фолк", - сказал Куприянов.

Первый фестиваль рассчитан на пять часов непрерывной рок-музыки, отметила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева. "Мы не будем как под копирку списывать что-то с других фестивалей, будем искать свою изюминку, тем более это все-таки Кавказ", - добавил Куприянов.

Первый фестиваль "Рок от гор" станет одним из событий Дня города Пятигорска, который будет отмечаться 14 сентября. На сцене, расположенной на склоне горы Машук, выступят группы "Моральный кодекс", "СерьГа", "Круиз", "Крематорий".

Пятигорск - самый крупный город в регионе Кавказских Минеральных Вод с населением более 200 тыс. человек. Это старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона. На курорте имеются крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы, ингалятории, ванны, грязелечебница. Один из главных символов Пятигорска - гора Машук, расположена в курортной зоне города, ее высота 993 м.