Ростуризм окажет поддержку иностранным кинокомпаниям в проведении съемок в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму окажет поддержку зарубежным кинокомпаниям в организации и проведении съемок фильмов и сериалов на территории России. Об этом заявила в пятницу глава агентства Зарина Догузова, выступая на пленарном заседании Форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиум) в Санкт-Петербурге с участием делегатов сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

Спикерами форума являются представители крупнейших мировых производителей киноконтента, такие как HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse, а также продюсеры таких кинохитов, как "Безумный Макс: Дорога перемен", "Планета обезьян", "Ангелы и демоны", "Звездные войны", и другие авторитетные представители киноотрасли порядка 20 стран.

"Мы, конечно, очень хотим, чтобы Россию как открытую, радушную, современную безопасную страну открыли для себя еще большее количество людей со всего мира. Мы готовы для этого снимать различные визовые ограничения, мы хотим перезапустить отрасль туризма с учетом самых передовых тенденций, технологий, с учетом цифровизации и платформизации отрасли. И в этом смысле, конечно, мы не можем недооценивать роль кино. Пользуясь моментом, я приглашаю вас снимать в России, мы окажем вам всяческую поддержку. Если вы хотите обогатить кино новыми образами, впечатлениями, совершенно уникальными по красоте местами, вам точно нужно приехать и снимать кино и сериалы в России", - сказала Догузова.

Кинотуризм в России

В пресс-службе Ростуризма журналистам рассказали, что агентство провело собственное исследование взаимосвязи турпотока и кинематографа в России за последние 20 лет. В поисковых сервисах наиболее исчерпывающей с точки зрения описания локаций и наличия предложений туркомпаний оказалась информация о восьми отечественных картинах. Анализ показал, что наибольшее влияние на развитие кинотуризма по мотивам российских фильмов оказали такие картины, как "Брестская крепость", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Географ глобус пропил", "Левиафан", "Питер FM" и ряд других.

"Посещаемость Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в городе Брест (Белоруссия) с 2010 по 2012 год выросла в 3,3 раза. Благодаря фильму "Левиафан" Териберка обрела новую жизнь, туда пришли частные инвесторы и появились первые зарубежные туристы", - отметили в Ростуризме.

Формирование кинотуристского бренда стало одной из ключевых тем обсуждения на Синепозиуме, наряду с феноменом платного телевидения и стриминговых сервисов, а также созданием кинопроизводственных центров будущего. "Мы все знаем, что Нью-Йорк прекрасен осенью, благодаря кино. Мы знаем, что Париж - это весенняя столица мира - также благодаря кино, и туристы очень тянутся к таким вещам. Мы хотим, чтобы Санкт-Петербург и Россия в целом тоже стали такой точкой притяжения для туристов, соответственно, также развивая экономику", - сказал журналистам в пятницу генеральный директор АНО "Русский офис кинокомиссий" (соорганизатор Синепозиума в Петербурге) Валерий Купеев.

О Синепозиуме

Право провести Синепозиум Петербург завоевал в 2018 году, в предыдущие годы он проходил в Инчхоне (Республика Корея), Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте (США), Барселоне (Испания), Веллингтоне (Новая Зеландия) и других городах мира. Как рассказала ТАСС президент Международной ассоциации кинокомиссий Джесс Коноплиа, одним из стимулов провести форум в Петербурге стало то, что "он никогда ранее не проводился в России". "Санкт-Петербург - это прекрасный город с богатым культурным наследием, и тот факт, что здесь проходит сессия Всемирной туристской организации, - это также дало синергетический эффект, послужив дополнительным бонусом. Совет принял такое решение, и мы очень довольны им, это прекрасное место для такой конференции", - отметила она.

43-й Синепозиум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.