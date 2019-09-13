Глава киностудии М. Горького подал заявление об уходе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, находящийся на этом посту с декабря 2010 года, Сергей Зернов подал заявление об увольнении. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель Министерства культуры.

"Да, мы получили заявление от Сергея Зернова об увольнении по собственному желанию. Документ на рассмотрении", - сказали в ведомстве.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кино.

Зернов родился 20 октября 1958 года. В 1983 году окончил Театральное училище им. Щукина по специальности актер драматического театра и кино. В 1991 году окончил курсы продюсеров при общественной организации "Американо-советская киноинициатива" (АСК). В 1992 году организовал киностудию "Фрист". С 1996 по 2000 год был генеральным директором киностудии "ФАФ Интертеймент". В 2000 году стал заместителем руководителя департамента государственной поддержки кинематографии в Министерстве культуры России, а в 2008 году - директором этого департамента.

С февраля 2003 занимал пост директора "Центрнаучфильм". В апреле 2004 года вступил в должность генерального директора ОАО "Центр национального фильма". Был назначен генеральным директором Киностудии имени М. Горького с 1 декабря 2010 года.