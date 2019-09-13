Власти Петербурга сдали инвестору по программе аренды за 1 рубль особняк в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга реализовал на торгах в рамках программы аренды памятников за 1 рубль с условием реставрации особняк начала ХХ века в Петроградском районе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

"На торгах были разыграны два объекта культурного наследия в Петроградском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга: "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых" и "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов". Победителем аукциона в отношении ОКН "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых" стало ООО "Петръ". По результатам заключения договора аренды общество будет обязано в течение семи лет провести мероприятия по восстановлению здания и приспособлению его под современное использование", - говорится в сообщении пресс-службы.

На торгах инвестор предложил наибольшую ежемесячную ставку арендной платы за здание - 2,5 млн рублей при стартовой цене в размере 289 тыс. рублей - стоимость объекта в ходе торгов выросла почти в девять раз. После восстановления памятника компания по условиям программы получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв.м.

Старинное здание на Большой Зелениной улице предназначено для размещения объекта гостиничной инфраструктуры. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения, поэтому его восстановление и приспособление под современное использование будет вестись под контролем городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Объект "Александровские ворота Охтинских пороховых заводов", который был выставлен на торги одновременно с особняком-конторой Колобовых, в этот раз не нашел своего арендатора. "Заявок на участие в аукционе по данному объекту не поступило. Памятник будет повторно выставлен на торги в октябре этого года", - сообщили в комитете имущественных отношений.