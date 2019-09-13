Первый фестиваль "Рок от гор" стартовал в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Рок от гор", в котором принимают участие группы "Моральный кодекс", "СерьГа", "Круиз" и "Крематорий", стартовал в пятницу на склоне горы Машук в Пятигорске.

"Мне очень приятно, что сегодня на нашей уникальной, наверное, единственной в России Поляне песен мы открываем ежегодный фестиваль "Рок от гор". Кавказ этого достоин, - сказал на открытии мероприятия полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. - Кавказ мирный, красивый и самый гостеприимный, поэтому здесь должны звучать мелодии от лучших музыкантов, лучших артистов нашей страны и зарубежья".

Рок-фестивали не проходили в Пятигорске с 1988 года, отметил глава города Андрей Скрипник. "Сегодня вы услышите свои любимые песни. Мы обязательно вас будем радовать своей музыкой и эмоциями", - добавил организатор фестиваля, рок-музыкант Игорь Куприянов.

Ранее министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева сообщила, что фестиваль станет одним из событий Дня города Пятигорска, который будет отмечаться 14 сентября, и рассчитан на пять часов непрерывной рок-музыки.

Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской укрепленной линии, учрежденной Екатериной II для защиты южных рубежей империи. Крепость, воздвигнутая в 1780 году "у Бештовых гор", стала называться Константиногорской, по имени Константина - внука государыни. Неподалеку от крепости появилось поселение Горячие воды, где у целебных источников отдыхали приезжие.

Сегодня Пятигорск - самый крупный город в регионе Кавказских Минеральных Вод с населением более 213 тыс. человек. Это старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. На курорте имеются крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы, ингалятории, ванны, грязелечебница. Один из главных символов Пятигорска - гора Машук. Она расположена в курортной зоне, ее высота составляет 993 м.