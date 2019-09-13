Волгоградский ТЮЗ собрал аншлаг на первом спектакле в Крыму в рамках театрального марафона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Волгоградский театр юного зрителя (ТЮЗ) собрал аншлаг на своем первом спектакле "Брачный договор", представленном на сцене Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра, в рамках Всероссийского театрального марафона, сообщил в пятницу ТАСС директор и режиссер ТЮЗа, заслуженный артист РФ Альберт Авходеев.

"Наш театр впервые с 1980 года прибыл в Крым и привез три спектакля в рамках театрального марафона, который проходит по всей России в год театра. Мы взяли с собой спектакли камерные, которые идут в нашем театре на малой сцене. Первый из них - "Брачный договор" - прошел сегодня с аншлагом", - отметил он.

Руководитель театра сообщил, что спектакль по пьесе Эфраима Кишона "Ктуба" был впервые поставлен на русском языке в России в ТЮЗе Волгограда более 10 лет назад. "В пьесе много тем, но главная и вечная из них - любовь. Театр с успехом гастролировал со спектаклем как по России, так и в Израиле, и везде имел успех", - рассказал собеседник агентства.

Жители Крыма смогут в субботу и воскресенье посмотреть еще два спектакля волгоградцев - детский "Цирк Шардам, или Школа клоунов" и водевиль "Беда от нежного сердца".

По словам Авходеева, театральный марафон является знаменательным и замечательным событием в культурной жизни России. "Это похоже на передачу факела с огнем на Олимпиаде, когда его везут и передают от региона к региону. Это здорово! Теперь мы эстафету передали Крыму", - отметил он.

Крымскотатарский театр в рамках марафона с 16 по 18 сентября выезжает на гастроли в Севастополь, где представит две музыкальные праздничные программы на сцене академического Русского драматического театра имени А.В. Луначарского "Хиты 1970-х-1980-х.ROCK&POP. Мировые хиты в исполнении оркестра и вокалистов" и "Мелодия жизни", концертную программу с участием вокалистов театра, а также детский спектакль "Красавица и чудовище".

О марафоне

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.