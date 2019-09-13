Первый этап реставрации усадьбы Архангельское завершился к 100-летию комплекса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первый этап реставрации объектов культурного наследия федерального значения в составе ансамбля усадьбы Архангельское завершен к 100-летию музейного комплекса, юбилей которого отмечается 14 и 15 сентября, сообщил в пятницу на пресс- конференции директор Государственного музея-усадьбы Вадим Задорожный.

Музей был официально открыт для свободного посещения в 1919 году. До нашего времени в значительной степени сохранились планировка и застройка XVIII - первой трети ХlX веков.

К юбилею на территории усадьбы благоустроили и открыли новые парковые зоны, реконструировали внешние инженерные сети, отреставрировали парковую скульптуру. "В 2019 году сформирована сеть более 11 км дорог и тропинок, 33 га паркового пространства доступно для посетителей. На восстановление обьектов имущественного комплекса с 2017 года было выделено из федерального бюджета более 1 млрд рублей, через целевую субсидию более 500 млн рублей. Ко всем этим вложениям были присоединены ещё и средства бизнес-сообщества", сказал Задорожный.

О реставрации объектов усадьбы

"В этом году открыт Юсуповский парк площадью 40 га с великолепными рощами и липовыми аллеями. Воссоздан полностью уникальный театр Гонзаги, с подлинными декорациями и театральной машинерией. Есть вай-фай, кнопки тревожного вызова и система общественного питания", - сказала журналистам замдиректора музея Амуланга Учурова.

В среднесрочной перспективе планируется открыть дворец фарфора, воссоздать цветочную оранжерею с уникальными розовыми кустами, отремонтировать внешний вид фасада дворца, добавила замдиректора.

На личные средства директора музея, на аукционах во Франции была приобретена большая коллекция материалов рода Юсуповых, и теперь эти шедевры будут представлены гостям на выставке во дворце.

О фестивале Тьеполо-fest III

В 2019 году 100-летие музея совпадает с празднованием ежегодного Фестиваля итальянской культуры Тьеполо-fest III, который пройдет 14 и 15 сентября на территории усадьбы и станет основной составной частью программы празднования юбилея.

Тьеполо-fest посвящен последнему представителю венецианского школы, мастеру фресок и гравюр Джованни Баттиста Тьеполо, коллекция картин которого хранится в музее.

Настоящий итальянский фест-праздник предложит посетителям тематические мастер-классы, интерактивные развлечения, выставки, детские зоны, фудкорт, арт-маркет, авторский квест по парку, фото-интерактивы, а также шоу итальянского бродячего театра, к которому может присоединиться каждый желающий. Для взрослых и детей откроется мастерская - Castello di Burrattino (Замок Буратино), в которой пройдут мастер-классы по изготовлению кукол-марионеток. Завершатся торжества праздничным юбилейным салютом.