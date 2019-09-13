Лауреатов конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой объявили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Жюри ХII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой объявило лауреатов. Финал и церемония награждения состоялись в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила пресс-служба конкурса.

"Гран-при жюри решило не присуждать. Лауреатом Первой премии стал Дзамболат Дулаев, Россия. Вторую премию завоевал Сергей Севастьянов, Россия. Третью премию международное жюри присудило Оксане Секериной (Майоровой), Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за всю историю конкурса Гран-при присуждалось лишь три раза.

В финале состязались 11 вокалистов из России, Казахстана, Узбекистана и Молдавии. В завершающем туре они исполнили оперные арии в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова. Первая премия составляет 500 тыс. рублей, вторая - 350 тыс., третья - 250 тыс. Участников третьего тура, которые не стали лауреатами, также наградили дипломами и денежными премиями.

Награду за лучшее исполнение произведения из репертуара Образцовой получила россиянка Мария Солдатенкова. Специальные призы сразу от двух театров - Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и московского театра "Новая Опера" им. Е. В. Колобова, дающие право на выступление в спектаклях, получил Сергей Кузьмин из России. Приз зрительских симпатий завоевала Секерина.

Специальная премия от Культурного центра Елены Образцовой вручена Анне Кучерявый из Молдавии, от Благотворительного фонда Елены Образцовой - Станиславу Ли из Казахстана. Лучшими концертмейстерами конкурса стали Алсу Барышникова и Елизавета Дмитриева. Приз лучшему концертмейстеру конкурса от Академии молодых оперных певцов Мариинского театра вручили Марии Черновой.

Участники и жюри конкурса

Всего на конкурс было подано более 200 заявок из 21 страны, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины, Южной Кореи.

В составе международного жюри - народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина, народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Елены Образцовой Лариса Гергиева, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, народная артистка Венгрии Эва Мартон, оперная певица Надя Михаэль, продюсер Ричард Родзинский и другие авторитетные представители музыкального сообщества.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и благотворительным фондом поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. В этом году он посвящен 80-летию со дня рождения выдающейся певицы.