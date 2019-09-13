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Reuters: умер венгерский писатель Дьёрдь Конрад

Ему было 86 лет

ТАСС, 13 сентября. Венгерский писатель Дьёрдь Конрад умер в пятницу в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на появившееся в венгерских СМИ заявление его семьи.

Отмечается, что писатель умер после продолжительной болезни.

Наиболее известные романы автора - "Тяжелый день" (A látogató, 1969), переведенный на 13 языков, "Соучастник" (A cinkos, 1982), "Бал в саду" (Kerti mulatság, 1989). Агентство отмечает, что публикации Конрада, который придерживался диссидентских взглядов, были запрещены в Венгрии в течение примерно 10 лет до 1989 года.

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