Фестиваль кино и театра "Амурская осень" открылся в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Открытие фестиваля кино и театра "Амурская осень" состоялось в субботу в Благовещенске.

По "звездной дорожке" прошли около 100 актеров театра и кино, режиссеров, продюсеров и гостей мероприятия. Первым это сделал президент фестиваля Сергей Новожилов.

Погода благоволит мероприятию - после череды дождливых дней в Благовещенске выглянуло солнце, заметно потеплело. Улыбок и аплодисментов за один час - а именно столько отвели организаторы на "звездную дорожку" - было очень много. Всего за это время по ней прошло около 100 актеров театра и кино, режиссеров, продюсеров и гостей мероприятия.

Актер Дмитрий Миллер рассказал ТАСС, что на "Амурскую осень" в Благовещенск он приехал второй раз, город и атмосфера ему очень понравились. После перелета он решил не ложиться спать, а сразу отправился в поездку на соседний китайский берег через реку Амур. "Я в первый раз посетил Китай, купил игрушки детям, поел вкусной еды, часа полтора я там провел, и вот уже мы здесь", - отметил Миллер. Амурскому зрителю он пожелал насладиться фестивальными спектаклями и фильмами.

Не в первый раз приехала на "Амурскую осень" и актриса Елена Захарова, на вопрос ТАСС, что она лично хочет донести амурскому зрителю в дни фестиваля, она ответила: "Мы завтра играем спектакль "Письма Ремарка к Марлен Дитрих, спектакль про любовь. Поэтому хочется, конечно, чтобы люди почувствовали эту историю - то, что было между людьми легендарными". А вот актер, телеведущий Андрей Ургант в Благовещенск на фестиваль приехал впервые и пока еще не успел понять город и его атмосферу. По словам Ургант ТАСС, настрой у него хороший, он хочет принести хорошее питерское настроение и амурскому зрителю.

Большой праздник

Программа "Амурской осени" обещает быть насыщенной: на суд жюри представят 13 антрепризных спектаклей, 37 фильмов, среди которых 12 полнометражных и 25 - короткометражных, планируется большое количество мастер-классов для артистов и режиссеров региона. Всего в фестивале задействованы 250 участников и гостей.

Каждый год фестивалю выбирают слоган, обыгрывая впоследствии в программе мероприятия. В том году он - "17 мгновений осени": фестиваль состоит из 17 направлений: конкурсы, выездные и творческие встречи, фестивальный шатер - открытая площадка, на которой можно свободно пообщаться с артистами, посетить мастер-классы и многое другое.

"Амурская осень" - это большой праздник, большое событие, <...> фестиваль существует уже 17 лет, и каждый год мы находим какие-то новые формы для того, чтобы он расширял свои границы, как в возрастном цензе, так и в количестве мероприятий. В этом году мы планируем более 110 мероприятий", - отметила ТАСС исполнительный директор фестиваля кино и театра "Амурская осень" Ольга Смирнова.

По ее словам, организаторы придерживаются традиций: в обязательном порядке пройдут три профессиональных конкурса антрепризных спектаклей короткого и полного метра. Будут работать четыре состава жюри: три профессиональных и одно зрительское. Оно состоит из жителей города Благовещенска, которым предстоит определить приз зрительских симпатий, оценив программу короткого метра. Еще одна традиция, которая живет уже много лет, - в конкурсе антрепризных спектаклей обязательно принимает участие один из жителей Амурской области. В этом году таким участником станет тележурналист Наталья Авсейчук.

Каждый год по традиции в предстартовые дни фестиваля его участники посещают муниципальные образования региона, проводят там творческие встречи, и 2019 год не стал исключением - муниципалитеты встречали гостей с 8 по 13 сентября. В этом году принципиальная позиция губернатора Приамурья Василия Орлова была в том, чтобы артисты в обязательном порядке приехали в пострадавшие от паводка районы. К официальному открытию "Амурской осени" график почти весь выполнен, остался один район - Селемджинский, его посетят уже непосредственно во время фестиваля.

Из новшеств фестиваля - новое открытое пространство, где будут обсуждать различные темы, в частности, судьбу кино и его путь к зрителю.