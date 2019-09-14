"Союзмультфильм" планирует передать компании из Китая право на прокат 83 мультфильмов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" собирается передать компании Beijing Joy Culture Media Co право на прокат 83 авторских короткометражных мультфильмов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" планирует передать китайской компании Beijing Joy Culture Media Co право на дистрибуцию 83 российских авторских фильмов. Соглашение о намерениях заключить сделку было подписано в Москве 14 сентября", - говорится в сообщении.

Это соглашение - первый шаг сотрудничества с китайскими партнерами, отметил директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Его нетипичность в том, что мы подписываемся на прокат в сети интернет именно короткометражных фильмов. Мы привыкли воспринимать авторское кино как некоммерческое, фестивальное, и это действительно очень хороший знак, что наши китайские партнеры заинтересовались именно этими фильмами", - цитирует пресс-служба директора киностудии "Союзмультфильм".

По итогам заключения договора анимационные фильмы будут дублированы на китайский и собраны в тематические блоки для размещения на иностранных площадках. Среди картин - мультфильмы-номинанты и победители большого количества международных фестивалей короткометражной анимации: "Морошка" (реж. Полина Минченок), "Два трамвая" (реж. Светлана Андрианова), "Виват, мушкетеры!" (реж. Антон Дьяков), "Доброе сердце" (реж. Евгения Жиркова) и другие, добавили в пресс-службе киностудии.