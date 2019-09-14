Медведев: кинофестиваль "Послание к Человеку" - важнейшее событие в культурной жизни РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гостей и участников XXIX Международного кинофестиваля "Послание к Человеку", проходящего в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Поздравляю вас с открытием XXIX Международного кинофестиваля "Послание к Человеку". По традиции он представляет в Санкт-Петербурге лучшие отечественные и зарубежные фильмы", - заявил Медведев.

"Послание к Человеку" не просто название фестиваля. Оно выражает глубинную суть искусства, для которого во все времена самым главным остаются судьбы, мысли и чувства людей. На языке кино вы ведете со зрителем искренний, непростой диалог о том, что ему близко и дорого", - отметил премьер.

"С каждым годом программа фестиваля становится более насыщенной, а его аудитория неуклонно растет. Сегодня "Послание к Человеку" - важнейшее событие в культурной жизни Северной столицы и всей России", - добавил он.

Глава правительства пожелал участникам фестиваля "успеха, плодотворной работы и высоких наград", а зрителям - "незабываемых впечатлений" от картин, которые им "посчастливится увидеть в ходе этого творческого состязания", и от "пребывания в Санкт-Петербурге, одном из самых красивых городов мира".

XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября. В конкурсные программы вошли 70 фильмов, в том числе восемь мировых премьер, три международные и более 30 российских.