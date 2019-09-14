Фестиваль "Золотой витязь" открылся в Севастополе молебном и художественной выставкой

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль изобразительных искусств "Золотой витязь", который пройдет в трех городах, открылся в субботу в Севастополе молебном, художественной выставкой и творческими встречами, сообщила ТАСС директор проектов фестиваля Наталья Полукарпова.

"Сегодня открылся фестиваль "Золотой витязь". Сначала прошел молебен по случаю открытия фестиваля в Свято-Владимирском соборе в "Херсонесе Таврическом". Потом состоялось открытие выставки "Лики унесенного времени. Страницы нечитаных книг" художника, дизайнера, керамиста Вадима Сташкевича. А Николай Петрович Бурляев (президент славянского форума "Золотой витязь", народный артист России) провел две творческих встречи: прямо на площади перед Свято-Владимирским собором и с кадетами Нахимовского училища", - рассказала Полукарпова.

Она добавила, что также в фестивале участвуют актеры иркутского Театра юного зрителя. "Одна из работ, которую они привезли, - спектакль о жини Инокентия Иркутского. Это спектакль - лауреат фестиваля "Золотой витязь" 2015 года, и завтра они сделают благотворительный показ в Доме офицеров флота", - уточнила собеседница.

По данным оргкомитета, также в рамках севастопольского этапа фестиваля 15 сентября пройдет творческая встреча с Бурляевым и показ фильма "Гоголь. Ближайшее". Откроются выставка "Донбасс - память сердца" выпускника Российской академии живописи, ваяния и зодчества Алексея Крюкова и выставка учеников Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, которые продлятся до 17 октября.

После этого фестиваль переместится в Суздаль, где пройдут творческие встречи с российскими артистами и выставка представителя русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, фотохудожника Костаса Асимиса "Под покровом Пресвятой Богородицы: жизнь и быт монастырей Афона". В октябре в Москве под эгидой фестиваля дадут мастер-классы преподаватели Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.