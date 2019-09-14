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Международный фестиваль театров кукол открывается в Выборге

В мероприятии примут участие театры из Польши, Норвегии, Испании, Финляндии, Аргентины, Эстонии и России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль кукольных театров "Балтийский кукловорот" открывается в воскресенье в городе Выборг Ленинградской области. Как сообщила ТАСС председатель оргкомитета Александра Лабецкая-Чиковани, в нем примут участие коллективы 17 театров из семи стран мира.

"У нас будет 17 театров из Польши, Норвегии, Испании, Финляндии, Аргентины, Эстонии и России", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что мероприятие пройдет впервые, однако, по сути, оно является возрождением фестиваля кукольных театров, который состоялся впервые в Выборге в 1992 году. "Тогда в этом театре уже проходил фестиваль, однако позже идея угасла. Наша задача сейчас - возродить его", - сказала она.

Лабецкая-Чиковани также отметила, что изначально на фестивале планировали собрать только страны Балтии и потому выбрали ему соответствующее название, однако оргкомитет получил "неожиданно много заявок" из самых разных стран.

Фестиваль пройдет на сцене государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" в Выборге. Его целью является не только демонстрация спектаклей мировых театров, но и укрепление международных связей между творческими коллективами.

Фестиваль, который посвящен Году театра в России и 90-летию Международного союза деятелей театров кукол "UNIMА", завершится 22 сентября.

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