"Хрустальная Турандот" наградит своих новых лауреатов в Юсуповском дворце в Подмосковье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот", присуждаемая с 1992 года, в воскресенье объявит своих новых лауреатов. Церемония награждения, которая станет уже 28-й по счету, пройдет по новому адресу и впервые состоится во дворце Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье.

"Это означает то, что принцесса Турандот в соответствии со своим статусом возвращается в дворцовые интерьеры", - сообщил ТАСС основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький. Он напомнил, что "за 28 лет своего существования "Хрустальная Турандот" проводила церемонии в самых достойных местах, начиная с Колонного зала Дома Союзов, до родного для принцессы Театра имени Вахтангова".

В разные годы премию принимали также Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, Театр "Новая опера". "В течение 10 лет Турандот собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково" - именно там впервые в Москве граф Шереметев создал крепостной театр, - отметил собеседник агентства. - Сегодня очередная, 28-я по счету, церемония награждения пройдет в усадьбе Юсуповых в Архангельском, где тоже есть старинный театр, созданный итальянским художником и декоратором Пьетро Гонзаго".

Беленький рассказал, что гостей праздника доставят в парадный дворец в уникальных старинных кабриолетах из фондов музея техники Вадима Задорожного. Сама церемония пройдет в форме музыкального спектакля. Главные роли исполнят ведущие вечера - актер театра "Ленком", народный артист России Иван Агапов и актриса Театра имени Вахтангова Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли этот знаменитый театр.

По сложившейся традиции, у Турандот нет номинантов. Лауреаты сразу объявляются на церемонии награждения. Призы присуждаются по итогам минувшего театрального сезона за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют". В 2019 году также будут вручаться специальные призы "Хрустальное восхождение" и "Хрустальный парус".

Церемония пройдет при поддержке министерства культуры Московской области.

О премии

"Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Не случайно, что и первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие актеры, режиссеры, художники. Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.