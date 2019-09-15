Симфонический оркестр Севастополя впервые сможет набрать расширенный состав

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр в Севастополе в 2019 году впервые получил возможность укомплектовать расширенный состав. Он будет выступать, в том числе, в новом культурном кластере, который создается в рамках национального проекта "Культура", сообщил ТАСС и.о. замгубернатора Иван Кусов.

"Мы укомплектовали наш симфонический оркестр под руководством Владимира Кима. Раньше он был в сокращенном варианте, можно сказать, что "малая версия" оркестра. С этого года ему добавлено 30 ставок на комплектование полного оркестра - у нас будет полный симфонический оркестр с оборудованием, со всем необходимым", - сказал собеседник.

Он уточнил, что ставки добавлены с начала года, специалистов набирают постепенно. "Деньги уже есть, идет формирование коллектива. Конечно, есть проблемы с жильем - если кого-то переманивать из других регионов, то нужно жильем обеспечивать, мы эту программу тоже пытаемся запустить", - пояснил собеседник.

Он добавил, что оркестр планируется задействовать и для выступлений в новом культурном кластере, который создается на мысе Хрустальный. "В контексте строительства нашего культурного кластера, мы будем каждый год наращивать и мероприятия, и инфраструктуру для классической музыки. Гастроли, дай бог, тоже будут", - отметил Кусов.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих училищ РФ - театрального и хореографических (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годы.