Свердловский театр покажет в Крыму мюзикл "Казанова" по малоизвестной пьесе Цветаевой

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Свердловский театр музкомедии, который завершил гастрольную программу в Севастополе, до конца сентября даст несколько спектаклей в Крыму. В частности, в Симферополе артисты сыграют в мюзикле "Казанова", недавно поставленном по малоизвестной пьесе Марины Цветаевой, сообщила ТАСС заведующая литературной частью театра Елена Обыденнова.

"В афише для Симферополя - наш новый мюзикл "Казанова". Цветаева нашла сюжет, по которому писала эту пьесу, в мемуарах самого Казановы. Это совсем маленькая пьеса в стихах, не очень известная", - рассказала Обыденнова.

Она уточнила, что у Цветаевой есть еще несколько более известных произведений, посвященных Казанове. Однако в данном случае герой предстает в непривычном образе. "Речь идет о той единственной любви, которую он испытал, и которая потом преследовала его всю жизнь. Оказывается, что, на самом деле он - романтик и лирик, и всю жизнь искал в каждой женщине черты той, которую любил. Это - как предыстория для тех событий о его жизни, которые мы знаем все; такая любовно-романтическая притча", - добавила собеседница.

По ее данным, в Симферополе с 17 по 30 сентября театр представит восемь спектаклей: "Екатерина Великая", "Казанова", "Герцогиня из Чикаго", "Тетка Чарли", "Черт и девственница", "Летучая мышь", "Как вернуть мужа", "Скандал по-французски".

В Ялте 23-27 сентября труппа выступит на сцене Театра имени Антона Чехова, показав три спектакля и две музыкальных программы. "Там очень небольшая сцена, и некоторые спектакли мы дать просто не можем. Зато в Ялте пройдут наши музыкальные программы "Под небом Парижа" и "Звездные песни". Стоит отметить, что в создании "Звездных песен" участвовал знаменитый екатеринбургский режиссер Николай Коляда", - уточнила Обыденнова.

О гастролях

Гастроли Свердловской музкомедии в Крыму и Севастополе проходят в рамках Всероссийской театральной программы "Большие гастроли". Это второй гастрольный тур екатеринбуржцев на полуостров - ранее они приезжали в 2014 году.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.