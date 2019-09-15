В Китае завершилась Пекинская неделя дизайна

ПЕКИН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Пекинская неделя дизайна - 2019 (Beijing Design Week - 2019) завершилась в воскресенье в китайской столице. Тысячи экспонатов, разместившиеся в нескольких павильонах Пекинской сельскохозяйственной выставки, объединял лозунг "Инновации меняют будущее".

Тематически экспозицию разделили на несколько площадок: "Сила созидания", "Формирование общественных зон", "Умный город", "Художественная жизнь" и "Мечта о будущем". Многочисленные работы местных мастеров разных возрастов продемонстрировали, прежде всего, их стремление использовать "китайскую специфику", подчеркнуть национальные корни проектов, западные веяния нередко обыгрываются в ироничном духе.

Российское участие

Россия участвовала в Пекинской неделе со своим павильоном Moscow Design Pavilion, который впервые представил здесь московскую индустрию дизайна. Свои работы по металлу показал Николай Табачков; коллекцию деревянных предметов мебели и интерьера Black Moon, вдохновленную образами Луны и кокошника, привез Алексей Сибилев; современную версию одежды из русских набивных тканей продемонстрировала Алена Козлова.

О тенденциях и задачах московского градостроительства публике рассказал вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России Илья Заливухин.

"Российские и китайские дизайнеры, увы, мало знакомы между собой, не видят работ друг друга и питаются в этом отношении стереотипами. У нас считают, что китайский дизайн подражателен, следует за западным, в Китае вообще полагают, что российского дизайна нет", - посетовала в беседе с корреспондентом ТАСС председатель гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна при Московской торгово-промышленной палате, директор Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова.

Познакомиться ближе

"Мы провели с китайской стороной переговоры о налаживании контактов между дизайнерами, - отметила она. - Намечена программа "Москва - Пекин", которая должна позволить российской столице стать городом-гостем Пекинской недели дизайна - 2021".

По мнению Крыловой, важно, что организаторы представляют возможность российским дизайнерам самим выбрать тему будущей экспозиции. Особенно, отметила она, китайских партнеров интересует тема метрополитена, урбанистики, развития городов, актуальная и для Китая. На ближайшее время запланированы визиты представителей оргкомитета Beijing Design Week в Москву, москвичи также собираются снова посетить Пекин.

Участие россиян в нынешней Пекинской неделе дизайна поддержало правительство Москвы в рамках единой программы развития стратегического партнерства столицы России с Пекином.