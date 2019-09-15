В первом театральном форуме в Грозном примут участие около 400 человек

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Первый театральный форум в Грозном соберет более 400 представителей национальных театров Северного Кавказа. В рамках мероприятия будут организованы мастерские для режиссеров, актеров и гримеров, сообщила ТАСС председатель союза театральных деятелей Чеченской Республики Хава Ахмадова.

"В рамках форума "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары проведут семинары: актерское мастерство, режиссура, грим, маркетинг, вокал драматического артиста, то есть будет полноценная образовательная программа. Ожидается участие около 400 театральных деятелей. Форум продлится до 18 сентября", - рассказала она.

В рамках специальной программы форума состоится также круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы развития национального театра в российском профессиональном театральном искусстве.

Северо-Кавказский форум проводится в рамках Года театра параллельно с Всероссийским фестивалем национальных театров "Федерация", который стартовал в Грозном 11 сентября. Организаторами обоих мероприятий выступает Союз театральных деятелей РФ.