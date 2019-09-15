Фильм "Кролик Джоджо" победил на кинофестивале в Торонто

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм новозеландского режиссера Тайка Вайтити "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Об этом в воскресенье сообщили организаторы киносмотра

Это комедийно-драматический фильм о Второй мировой войне, в центре которого история 10-летнего немецкого мальчика. После ухода отца он создает воображаемого друга, в котором объединяются образ родителя и Адольфа Гитлера. Главные роли в нем исполнили Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон. В Торонто состоялась мировая премьера этого фильма, в прокат картина выйдет 18 октября 2019 года.

TIFF проходил с 5 по 15 сентября. На нем были представлены 333 фильма из 84 стран. Россию представлял фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского, повествующий о двух женщинах, переживших блокаду Ленинграда.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам зрительского голосования. В прошлом году победителем стал фильм американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book), повествующий о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году.

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