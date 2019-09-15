Музыканты из Европы, Японии и США выступят на фестивале в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Крымский музыкальный фестиваль, в котором участвуют артисты из Японии, США и европейских стран, открылся в воскресенье в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.

"Фестиваль проводится уже в шестой раз и проходит под эгидой городского управления культуры. На него собираются музыканты из разных стран. Традиционно вход свободный, и севастопольцы, и гости города могут познакомиться с творчеством зарубежных артистов бесплатно", - сказал собеседник, комментируя открытие фестиваля.

"[В этом году] в фестивале примут участие музыканты из Японии, России, Италии, Португалии, Сербии, Венгрии, Нидерландов, США и других стран, а также Академический симфонический оркестр Луганской филармонии", - говорится в анонсе на сайте правительства. Уточняется, что в числе зарубежных музыкантов - Дороття Станди (виолончель, Венгрия) и Сумире Фукухара (скрипка, Япония).