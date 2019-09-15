Мединский обсудил с Пиотровским планы по открытию новых филиалов Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский обсудил с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским перспективы открытия новых филиалов музея, в частности, за рубежом. Об этом говорится в сообщении на официальной странице министра в Instagram.

"Сегодня с Михаилом Пиотровским. Помимо прочего - обсудили планы по открытию новых филиалов Эрмитажа, в том числе за рубежом", - отмечается в сообщении, опубликованном в воскресенье.