Мединский обсудил с Пиотровским планы по открытию новых филиалов Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский обсудил с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским перспективы открытия новых филиалов музея, в частности, за рубежом. Об этом говорится в сообщении на официальной странице министра в Instagram.
"Сегодня с Михаилом Пиотровским. Помимо прочего - обсудили планы по открытию новых филиалов Эрмитажа, в том числе за рубежом", - отмечается в сообщении, опубликованном в воскресенье.
Министр культуры России провел в воскресенье встречу-экскурсию для представителей руководства Universal, Blumhouse, Legendary и других крупных кинокомпаний, а также независимых кинопродюсеров в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Мероприятие состоялось в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие глава производства Blumhouse Джанетт Волтурно, исполнительный вице-президент Legendary Television & Digital Эшли Райс, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева и другие.
43-й Синепозиум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма в Санкт-Петербурге, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.