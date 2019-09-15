Машков, Женовач и Гришаева получили "Хрустальную Турандот"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", ставшая уже 28-й по счету, состоялась в воскресенье вечером в Юсуповском дворце музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье. Награду получили восемь новых лауреатов, в числе которых Владимир Машков, Сергей Женовач, Нонна Гришаева и другие актеры, режиссеры и художники.

Съезд гостей был назначен к 18:30, прибывавших на праздник подвозили к Парадному дворцу в уникальных старинных кабриолетах из фондов музея техники Вадима Задорожного. Задорожный является также директором музея-усадьбы "Архангельское" и, разумеется, присутствовал на церемонии. "Я очень рад, что церемония впервые проходит в музее-усадьбе "Архангельское", - сказал он ТАСС. - Особенно приятно осознавать тот факт, что такое важное событие пришлось как раз на 100-летие нашего музея, которое отмечается в этом году".

Среди прибывших гостей были артисты Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас, режиссеры Дмитрий Крымов, Алла Сигалова, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие, хотя зал, в котором была назначена церемония, вместил всего 90 человек. По этому поводу основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький заметил, что "это будет театральный саммит G90".

Действительно, в Овальном зале наблюдался звездный аншлаг. В назначенный час на импровизированной сцене появились ведущие вечера - актер театра "Ленком", народный артист России Иван Агапов и актриса Театра им. Вахтангова Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли этот знаменитый театр.

"Я этого ждала, и, наконец, попала я в Юсуповский дворец", - начала Симонова, выступившая в роли принцессы Турандот. "А я инспектор ООН, - представился ее партнер Агапов. - 2019 год моя организация объявила Международным годом умеренности, но тут, похоже, умеренностью и не пахнет, наоборот, буйством неумеренности отмечен прошлый театральный сезон".

Награды за "неумеренность"

Первой "обвинили в неумеренности" актрису Театра Олега Табакова Дарью Антонюк. Она получила "Хрустальную Турандот" за лучший дебют - роль Элизы Дулиттл в спектакле "Моя прекрасная леди". "У нее еще диплом не обсох, а она уже получает награду", - посетовал ведущий вечера. В свою очередь юная актриса поблагодарила Театр Табакова и Аллу Сигалову, поставившую спектакль: "Спасибо за то, что поверили в меня. Я обещаю ответить взаимностью".

Следующим наградили лучшего сценографа, которым признали Александра Боровского. "Он настолько востребован, что даже не смог приехать из Италии, где сейчас работает над очередным проектом, чтобы получить награду", - не без ехидства заметил ведущий.

Но Леонид Ярмольник, вручавший "Хрустальную Турандот", отметил, что фамилия "Боровский" - это семейная традиция, которая идет от Давида Львовича Боровского, замечательного сценографа. "Саша - абсолютный сын своего отца", - сказал Ярмольник и обещал передать награду Александру Боровскому, получившему ее за оформление спектакля "Бег" в МХТ им. Чехова.

Очередной "вопиющей неумеренностью" ведущий вечера назвал "Матросскую тишину". Он напомнил, что Владимир Машков впервые сыграл своего героя Абрама Шварца 23 года назад, и теперь вернулся к этой роли. "Гениальный русский артист, - сказал актер Станислав Любшин, вручавший награду. - Редчайшее дарование. Как он умеет быть совершенно разным! Желаю как можно больше новых разных ролей".

В свою очередь Машков поблагодарил за награду. "Я благодарен труппе нашего театра, которая помогла мне выйти на сцену после 20-летнего перерыва. Конечно, прежде всего это принадлежит нашему учителю - Олегу Павловичу Табакову. Это он напитал нас любовью и желанием трудиться, бескорыстно существовать в этой профессии. Олег Павлович, это ваша "Турандот", - заявил актер под аплодисменты зала. Он получил награду за лучшую мужскую роль.

Театральная семья

"Хрустальную Турандот" за лучшую женскую роль получила Галина Тюнина, сыгравшая Аркадину в спектакле "Чайка" театра "Мастерская Петра Фоменко". Примером "вопиющей неумеренности" послужил для ведущих вечера и спектакль "Один день в Макондо" - его поставил Егор Перегудов, которого признали лучшим режиссером. "В Москве появился спектакль, который идет девять часов. Первоисточник называется "Сто лет одиночества". Слава Богу, что спектакль все-таки в сокращенном варианте сделан, он не идет целый век", - иронично заметил Агапов.

В легкую полемику с ведущим вступил вручавший награду режиссеру журналист Николай Сванидзе: "Действительно, роман очень большой, его трудно перенести на сцену, но это блистательно удалось режиссеру Егору Перегудову, так что народ валом валит на его спектакль, потрясающий зрителей волшебной силой искусства".

Лауреат был явно смущен таким комплиментом. "В течение трех лет мы сочиняли этот спектакль в Мастерской Сергея Женовача, а через год эта постановка обрела жизнь в его Студии театрального искусства. Это моя личная радость - находиться в этой театральной семье, и огромное спасибо за "Хрустальную Турандот", - сказал режиссер.

Лучшим спектаклем театрального сезона, по версии "Хрустальной Турандот" стал "Рыцарь пламенеющего пестика" Театра им. Пушкина в постановке британского режиссера Деклана Доннеллана. Награду вручал сам основатель премии Борис Беленький. "Меня этот спектакль покорил, - сказал он. - В нем играют потрясающие актрисы и актеры и поднимается важный вопрос: кто в театре главный - актер или зритель? Есть ответ на этот вопрос - творить надо во имя Творца небесного, тогда получается такой замечательный спектакль".

Деклан Доннеллан на церемонии отсутствовал, вместо него награду получил художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев. "Деклан был бы счастлив, - сказал он. - У него есть особая привязанность - русский театр, который для него очень важен и очень им любим".

Специальные награды

Специальных премий в этом году "Хрустальная Турандот" выдала две. Первая, под названием "Хрустальный парус", присуждена актрисе и художественному руководителю Московского областного театра юного зрителя Нонне Гришаевой. Премия "Хрустальный парус" была специально учреждена для театральных деятелей Московской области, которые в этом году поддержали церемонию вручения "Хрустальной Турандот", особая благодарность была высказана в адрес министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, которая не только присутствовала на церемонии, но и активно участвовала в ней, вручая награды.

Вручавший Гришаевой награду Николай Фоменко заметил, что артистка "может все".

Актриса не скрывала радости по поводу присужденной ей премии. "Я потрясена этой красотой, - воскликнула Гришаева. - В этом году исполняется 100 лет музею "Архангельское", а нашему областному ТЮЗу будет 90 лет, он находится неподалеку, в усадьбе "Царицыно". Так что милости прошу в следующий раз пожаловать к нам в гости".

Еще один новый специальный приз в этом году "Хрустальная Турандот" назвала "Хрустальным восхождением". Он был присужден режиссеру, художественному руководителю МХТ им. Чехова Сергею Женовачу. Представляя лауреата, ведущий церемонии сообщил, что "за один сезон в одном руководимом им театре было поставлено семь премьер, но ему мал один театр - он еще кафедрой в театральном вузе руководит, и у него еще есть свой маленький театрик, так что этот человек делает невозможное".

"Все, что со мной за последний год произошло, еще не осознано. Радуюсь, что я работаю в МХТ, и будем трудиться в радости и дальше", - сказал Женовач.

Церемония прошла при поддержке Министерства культуры Московской области.

О премии

"Хрустальная Турандот" была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Свое название она получила в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым. Не случайно, что и первым лауреатом одноименной премии стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас. Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Кирилл Серебренников и многие другие актеры, режиссеры, художники.

Наградой победителям служат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.