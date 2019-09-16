Северо-Осетинский ТЮЗ представил в Абхазии детскую сказку по мотивам абхазского эпоса

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Единственный в Северной Осетии театр юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "малыш" – прим. ТАСС), находящийся с гастролями в Абхазии, представил детям спектакль по мотивам абхазского эпоса "Дочь солнца", сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель театра Асланбек Галаов.

"Прошлогодние гастроли в Абхазию показали, что спектакли театра интересны абхазскому зрителю, и в этом году ТЮЗ подготовил сюрприз для зрителей Абхазии. Специально для этой поездки режиссером Ириной Баграевой был поставлен спектакль "Дочь солнца", созданный по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа. Это сказка на основе абхазского эпоса", - сказал он.

Помимо сказки "Дочь солнца", ТЮЗ Северной Осетии показал детям еще две новые свои постановки. Сказка "Нарты и золотое яблоко была создана ТЮЗ по первому циклу нартского эпоса (бытует у ряда народов Северного Кавказа, его основу составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей - прим. ТАСС), это захватывающая история о рождении, странствиях и подвигах сыновей старейшего нарта Уархага - Ахсаре и Ахсартаге, от которых начался род героев-богатырей. Вторая сказка, привезенная ТЮЗ для самых маленьких абхазов, - "Волшебная ласточка" режиссера Эрмика Бабаянца.

"Цель наших спектаклей - это приобщение детей к национальной культуре, я считаю, дети обязаны знать историю наших предков. Мы стараемся создавать не обобщенные сказки народов мира, а спектакли, которые близки нашим народам", - добавил он.

Гастроли ТЮЗ в Абхазии, начатые 7 сентября, завершатся 20 сентября.

Театр юного зрителя "Саби" был основан в 1940 году как театр кукол и в 1991 году переименован в ТЮЗ, занимается постановками и прокатом спектаклей для детей. В репертуаре - драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках, при создании которых широко использован русский и осетинский фольклор, в том числе "Нартский эпос". Государственный театр для детей и юношества "Саби" неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.