Джордж Миллер планирует снять два фильма серии "Безумный Макс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Джордж Миллер - режиссер серии фильмов "Безумный Макс" - планирует снять две кинокартины в продолжение франшизы. Об этом сообщил ТАСС кинопродюсер Иэн Смит в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге.

Иэн Смит спродюсировал фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Пятый элемент", "Фонтан", "Дитя человеческое" и ряд других кинокартин, получивших международную известность.

"Джордж Миллер планирует снять еще два фильма по вселенной "Безумного Макса". В этих кинокартинах режиссер планирует отдать дань уважения эпохе немого кино, временам американского актера и режиссера Бастера Китона", - сказал он.

Первый фильм знаменитой серии "Безумный Макс" - боевик, повествующий о постапокалиптическом мире - вышел на экраны в 1979 году. Главную роль в картине сыграл Мел Гибсон. В 1981 году вышла вторая картина - " Безумный Макс 2: Воин дороги", в 1985 году - "Безумный Макс 3: Под куполом грома" и в 2015 году - "Безумный Макс: Дорога ярости", где главную роль уже сыграл Том Харди.