В Крыму кинематографисты из Греции снимут фильмы об истории греков и Крымском мосте

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Кинематографисты из Греции намерены снять серию фильмов об истории греков в Крыму и современной ситуации в регионе, о масштабных стройках, в частности, о Крымском мосте, сообщил в понедельник в ходе встречи с зампредседателя Госсовета республики Эдипом Гафаровым замглавы международной ассоциации "Друзья Крыма", экс-министр обороны Греции Константинос Ираклис Исихос.

"Мы решили запустить кинопроект по съемкам фильмов о греческо-российских и российско-греческих связях. В них будет речь об истории греков, а также о современной ситуации в Крыму. У вас проходят грандиозные съемки, Крымский мост, дороги. Мы все это тоже хотим показать", - сказал он.

По словам Исихоса, режиссером фильма выступит Кристос Раллис, который более 20 лет работал режиссером на государственном греческом телевидении, принимал участие в кинопроектах.

"Мы убеждены, что искусство кино, это то оружие, которое способно сломать оковы и способно победить санкции и развеять ту неправдивую информацию, мифы, которые существует на Западе относительно положения в Крыму и как живут здесь люди. Это не будет легко, но я думаю, что нашим народам не нравятся легкие пути, мы умеем преодолевать все тяготы", - сказал Исихос, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что санкции не препятствуют посещению греками Крыма. "Санкции, наложенные на Россию и Крым, отравляют отношения между народами, но, греческий народ отравить нелегко. Это неестественно для грека не захотеть посетить Крым. И его посещают историки, археологи, ученые, туристы", - сообщил Исихос. По его словам, фильм о Крымском полуострове, к съемкам которого они готовятся, будет посвящен российско-греческим историческим связям, а также нынешней ситуации в регионе.

Президент крымского фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия сообщил ТАСС, что съемки будут проводиться на базе кинокомпании "Таврида-фильм", они могут начаться в следующем году, а до конца 2019 года будет подготовлен его сценарий и сценарный план по местам съемок.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии, для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.