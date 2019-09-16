Тимур Бекмамбетов впервые сделал интернет-сериал для американской платформы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский режиссер Тимур Бекмамбетов выпустил интернет-проект о зомби-апокалипсисе, который сделал по заказу американской платформы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании "Базелевс" Бекмамбетова.

"Впервые российский продюсер сделал сериал по заказу американской платформы, - уточнили в пресс-службе. - В приложении Snapchat вышел первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор Dead Of Night ("Ночные мертвецы"), сделанный и спродюсированный "Базелевс" Тимура Бекмамбетова и компанией HOOKED.

Сериал основан на одноименной электронной книге. Это история о девочке-подростке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса. Фильм сделан в придуманном Бекмамбетовым формате screenlife - события зрители видят исключительно на экране телефона главной героини. "Героиня снимает и транслирует все, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни", - привели в пресс-службе слова Тимура Бекмамбетова.

Режиссером проекта и соавтором сценария выступил Шон Хигтон, ранее снимавший короткометражные фильмы и рекламные ролики для "Базелевс". "Новый проект стал первым в мире художественным многосерийным screenlife-проектом, сделанном в вертикальном формате, - отметили в пресс-службе. - Помимо этого, это первый сериал, разработанный российской командой совместно с передовыми диджитал-платформами для американского рынка".

В российском Snapchat сериал пока недоступен, "Базелевс" ведет переговоры о выпуске screenlife-хоррора с местными диджитал-платформами.