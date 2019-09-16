Научный центр планирует создать 3D-модели найденных в КБР археологических артефактов

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН) планирует создать 3D-модели археологических артефактов, обнаруженных на территории республики во время экспедиции Государственного исторического музея (Москва). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

Возможность создания 3D-моделей археологических находок обсуждалась на встрече представителей КБНЦ РАН и начальника объединенной Северокавказской археологической экспедиции, научного сотрудника отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анны Кадиевой. В пресс-службе уточнили, что при достижении договоренности полученные 3D-модели будут представлены Государственным историческим музеем в электронном виде. Это позволит создать своеобразный виртуальный музей.

Ранее Кадиева сообщала ТАСС, что на раскопках на могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии обнаружено сарматское погребение I-II веков с останками, предположительно, шести человек и с римской воинской атрибутикой, в частности фибулами (застежками для плаща), пряжками, которые указывают на римское время, и двумя стеклянными перстнями. В этом же могильники археологи нашли кувшин V-VI века с ручкой в виде лошади, фрагменты седла V-VI века с чешуйчатыми серебряными обкладками и другие археологические артефакты.

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии Российской академии наук проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на высоте 900-1000 м над уровнем моря.

Могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII в. до н. э. - VIII в. н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII-XI вв.). Исследовано 158 погребений.