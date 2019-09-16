Почему так дорого, скучно и долго? Как смотреть оперу

Долгое время считалось, что опера доступна лишь для избранных, что она требует особой подготовки и терпения. На самом деле все не так. В современном мире есть целая радуга спектаклей, среди которых каждый может подобрать что-то именно для себя. 16 сентября в Москве начинается масштабный фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку", он продлится до 11 ноября. Его программа — прекрасный пример разнообразия оперного жанра. Рассказываем, как не потеряться в мире высокого искусства.
Нужно ли что-то читать перед спектаклем?
Совсем не обязательно. Вы можете выбрать постановку с уже знакомым сюжетом из классической литературы — например, "Евгений Онегин", "Сказки Гоффмана", "Фауст" — или посвященные жизнеописанию известных личностей — Альберта Эйнштейна, Галилео Галилея, Ричарда Никсона.
Если же вы не знаете сюжет, то, конечно, перед спектаклем лучше обзавестись программкой с либретто или просто найти его в интернете (в Сети очень много сайтов с полными описаниями опер).
Зачем что-то читать? В опере есть слова. Я не пойму, если буду внимательно слушать?
Все зависит от того, что это за опера. Например, в произведениях Вольфганга Моцарта между вокальными номерами есть речитативы, где многое объясняется (кто куда пошел, зачем пошел, кто кому какой родственник и так далее). Поэтому смотреть их легко и весело. Другое дело, например, оперы Рихарда Вагнера, где очень сложная партитура, непростые сюжеты, — разобраться в ней с ходу нелегко.
Однако оперные театры сейчас оснащены для самого разного зрителя. На многих сценах есть специальные титры, где даже описываются важные действия героев и объясняются некоторые детали сюжета. Они, конечно, на русском языке.
Опера — это долго и скучно. Зачем туда ходить?
Музыкальный театр — один из самых древних видов искусства, а опера одно время вообще считалась доступной лишь для высшего общества. Сейчас такого, конечно, уже нет, но определенная помпезность вокруг нее осталась. Этого не надо бояться, это все часть атмосферы магического вечера.
Есть огромное множество современных опер, которые могут длиться не более часа. Обычно они поставлены с применением современных технологий и в целом очень необычны. Кроме того, тот же Моцарт писал очень много комических опер. Там простой сюжет, обычно история крутится вокруг любви молодых небогатых людей, им, конечно же, ставят палки в колеса, пытаясь их разлучить, строят разные козни, но главные герои благодаря своей смекалке выходят победителями. Если вы никогда не были в опере, то можете начать с "Женитьбы Фигаро" Моцарта. Это довольно популярное произведение, спектакль можно найти в любом городе.
Хорошо, опера теперь уже более доступна. Но ведь в театре остался дресс-код?
Никто не будет выгонять вас со спектакля, если вы не в костюме (вечернем платье). В театре, как и везде, нужно соблюдать элементарные правила приличия — не одеваться слишком вызывающе, не провоцировать окружающих.
Другое дело, если вы придете на какой-нибудь фестиваль современного искусства или на экспериментальный спектакль на нестандартной площадке (на заводе, на улице, в поезде, в лесу). Их авторам и зрителям обычно все равно, как одеваются на спектакли, — главное, как вы воспринимаете творчество.
Я пришел на "Евгения Онегина", где по сюжету действие происходит в XIX веке, а на сцене мужчины ходят в пиджаках, девушки — в модных платьях и все пользуются смартфонами. Как так?
Это абсолютно нормально. Дело в том, что такие классические шедевры, как оперы Петра Чайковского, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Рихарда Вагнера, были поставлены сотни, тысячи раз. Поэтому современные режиссеры ищут свой подход, пытаются по-новому переосмыслить историю. Если вам такое не по душе, то вы всегда можете найти постановку традиционного склада.
Опера — это дорого?
Иногда. Все зависит от постановки, театра и выбранного места. Не стоит забывать, что во многих театрах существуют программы лояльности, например, для студентов, пенсионеров или маленьких детей. А еще чем больше времени прошло с премьеры, тем дешевле будет билет.
Есть и просто изначально не особо дорогие спектакли. Например, билеты на многие постановки фестиваля "Видеть музыку" стоят от 200 рублей.