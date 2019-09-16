Почему так дорого, скучно и долго? Как смотреть оперу

Совсем не обязательно. Вы можете выбрать постановку с уже знакомым сюжетом из классической литературы — например, "Евгений Онегин", "Сказки Гоффмана", "Фауст" — или посвященные жизнеописанию известных личностей — Альберта Эйнштейна, Галилео Галилея, Ричарда Никсона.

Если же вы не знаете сюжет, то, конечно, перед спектаклем лучше обзавестись программкой с либретто или просто найти его в интернете (в Сети очень много сайтов с полными описаниями опер).