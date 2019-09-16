Проект развития современных танцевальных направлений из КБР поддержан на Тавриде

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Проект по развитию современных танцевальных направлений в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 19-летнего Вадима Коцева получил грантовую поддержку образовательной платформы в области культуры и искусства "Таврида". На его осуществление молодой человек получит 200 тыс. рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

"Шестнадцатого сентября в Крыму подвели итоги грантового конкурса творческой резиденции "Таврида танцы". Одним из победителей стал Вадим Коцев из Кабардино-Балкарской Республики. На конкурсе Вадим представил проект "Школа современных направлений impulse crew fam и выиграл 200 тыс. рублей на его реализацию", - говорится в сообщении.

Молодому человеку 19 лет, он увлекается такими стилями танцев как Dancehall, Reggaeton и Afro Dance. По его мнению, impulse fam сможет решить актуальную проблему для региона - отсутствие должного развития современных танцевальных направлений. "Вместе с моей командой мы хотим исправить эту ситуацию и открыть современную школу танцев, где дети и молодежь в возрасте до 30 лет будут изучать разные стилистические направления. В результате реализации проекта планируется набрать 15 групп по 15 человек", - отметил Коцев, добавив, что одной из главных целей для своей команды видит создание площадки творческого обмена опытом между профессиональными и начинающими танцорами.

Начать реализацию проекта планируется уже в ноябре 2019 года.

Всего в рамках творческой резиденции "Таврида танцы" на грантовый конкурс было подано 18 заявок, треть из которых поддержана, на эти проекты выделено 2 млн 750 тыс. рублей. В этом году форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" впервые проходит осенью в формате творческой резиденции, когда вся инфраструктура арт-кластера предоставлена участникам и партнерам, профессиональным организациям, представляющим индустрии, для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений. За шесть дней первой творческой резиденции "Таврида танцы" на территории арт-кластера прошли 23 мастер-класса от экспертов и 11 - от участников арт-резиденции. После танцевальной резиденции в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы (18-28 сентября пройдет резиденция "Таврида арт", а с 30 сентября по 5 октября на "Тавриде лит" соберутся писатели, поэты, литературные критики.