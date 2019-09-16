Третьяковка запустит в ноябре образовательный проект "Лаврус" по истории искусства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея запустит в ноябре этого года образовательный проект "Лаврус", посвященный истории русского искусства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в понедельник.

"Лаврус" - просветительский онлайн-ресурс, который будет рассказывать об искусстве, культуре и истории через призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи. На портале будут размещены курсы и материалы по истории русского искусства. Каждый курс будет состоять из видео-лекций, статей, галереи изображений и других материалов, раскрывающих аспекты каждой отдельной темы. "Лаврус" начнет работу в ноябре 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Откроется проект с четырех курсов о художниках: Илье Репине, Архипе Куинджи, Илье Кабакове и Василии Поленове. Новые курсы будут появляться на Лаврусе раз в полтора месяца. В планах - курсы о Михаиле Ларионове, искусстве ХХ-XXI веков и Павле Михайловиче Третьякове.