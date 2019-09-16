Объявлен шорт-лист премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вячеслав Ставецкий, Григорий Служитель, Сергей Самсонов, Александра Николаенко, Владимир Березин и Владислав Артемов вошли в шорт-лист 17-й литературной премии "Ясная поляна". Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Если в прошлом году короткий список был суперкоротким - всего три автора, то в этом году мы вернулись к нашему традиционному формату и огласим список из шести авторов. Среди них Вячеслав Ставецкий ("Жизнь А.Г."), Григорий Служитель ("Дни Савелия"), Сергей Самсонов ("Держаться за Землю"), Александра Николаенко ("Небесный почтальон Федя Булкин"), Владимир Березин ("Дорога на Астапово") и Владислав Артемов ("Император")", - сказал он.

По словам Толстого, членам жюри непросто было сделать выбор. "В какой-то степени выбор стал результатом компромисса. Серьезно обсуждалось порядка 12-15 книг, которые могли по праву занять место в этой заветной шестерке", - добавил он.

"Ясная Поляна" - это большая сеть, которая не упускает ничего существенного, все остается, по крайней мере, в шорт-листе. Это срез нашей литературы, интересная хронология, потому что вдруг появляются антиутопии, семейные романы, может быть появится какая-нибудь семейная антиутопия", - отметил член жюри, писатель Евгений Водолазкин.

Он добавил, что в этом году было принято решение, согласно которому в короткий список не попадут книги лауреатов прошлых лет, даже если это "очень хорошие романы". Писательница Гузель Яхина стала "первой жертвой" такого решения.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Большом театре в середине октября.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза. Призовой фонд премии "Ясная поляна" в 2019 году составил 6,7 млн рублей. При этом лауреат номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей.